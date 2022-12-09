«Проявите терпение»: Ким рассказал о ситуации с электроснабжением в Николаевской области

В Николаевской области временно отключают питание критической инфраструктуры, чтобы подавать электроэнергию обычным потребителям.

Об этом в эфире 5 канала сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

- Наше облэнерго и Укрэнерго работают как герои. У нас были повреждения, они в короткие сроки восстановили резервные линии, направление Херсонской области. Мы ввели график отключений, соблюдаемых строго по всей области. Есть небольшие перекосы, люди могут сидеть по 3-4 часа без света, но ситуация лучше, чем во многих областях.

– У нас сейчас выключается даже критическая инфраструктура, но она у нас на генераторах, для того чтобы люди имели свет. Поэтому я обращаюсь ко всем: имейте терпение, понимайте, что такая ситуация по всей Украине… Мы выключаем предприятия, у которых нет госзаказа для военных. Оставили только критическую инфраструктуру и она работает по графику, - сказал Ким.