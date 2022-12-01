Николаевская волонтерка получила награду Президента Украины «Золотое сердце»

Отличием Президента Украины "Золотое сердце" наградили Юлию Коновалову, волонтерку организации "World Central Kitchen" в Николаевской области.

Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского №850/2022.

Коновалову наградили за весомый личный вклад в оказание волонтерской помощи и развитие волонтерского движения, "в частности, при осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины и преодолению ее последствий".

Напомним, что "Золотое сердце" - это новое отличие, которым награждают волонтеров. Впервые наградили 76 деятелей, в том числе Юлию Коновалову.