В Николаеве ограничили водоснабжение – его возобновят днем в субботу

В Николаеве ориентировочно до 11 часов 10 декабря в город вода будет подаваться с низким давлением, а возможно в некоторых районах воды не будет.

Об этом сообщили в "Николаевводоканале".

"Все производственные подразделения нашего предприятия работают только благодаря электроэнергии. Это значит, что как и в ваших домах, на всех насосных станциях и очистных сооружениях по несколько раз в день отсутствует электроснабжение”.