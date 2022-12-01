В Николаеве ограничили водоснабжение – его возобновят днем в субботу

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09.12.2022 21:40

В Николаеве ориентировочно до 11 часов 10 декабря в город вода будет подаваться с низким давлением, а возможно в некоторых районах воды не будет.

Об этом сообщили в "Николаевводоканале".

"Все производственные подразделения нашего предприятия работают только благодаря электроэнергии. Это значит, что как и в ваших домах, на всех насосных станциях и очистных сооружениях по несколько раз в день отсутствует электроснабжение”.

"До утра будем восстанавливать запас воды в имеющихся резервуарах и начнем подачу воды в дома с достаточным давлением", - пояснили в водоканале.

Фотофакт