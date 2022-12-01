На автодороге из Николаева в Херсон начали восстанавливать разрушенный мост

На дороге М-14 из Николаева в Херсон возобновляют переезд в районе моста, полностью разрушенного из-за боевых действий.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Путепровод уже обследовали специалисты, начинаются работы по восстановлению. Дорожники уверяют, что справятся через несколько месяцев. Сейчас здесь обустроены объезды, потому что это «дорогая жизнь» для Херсона - эвакуация, гуманитарная помощь, перевозка, логистика для бизнеса. Продолжаем работать!» – написал Тимошенко.

Напомним, как на трассе Николаев-Херсон автомобиль влетел в огромную воронку на дороге.

