В Черкассах провели в последний путь полицейских, которые на Херсонщине подорвались на вражеских минах

В пятницу, 9 декабря, в Черкассах тысячи горожан простились с погибшими Героями: начальником ГУНП в Черкасской области Михаилом Куратченко, кинологом Сергей Ненада и помощником дежурного СРПП Уманского районного управления полиции Вадимом Перижком.

Об этом сообщает Нацполиция.

Провести в последний путь офицеров пришли родные, друзья, коллеги, горожане.

Напомним, что четверо полицейских из Черкасской области подорвались на минах, когда проводили стабилизационные мероприятия в деоккупированных районах.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды полицейским, погибшим на Херсонщине.