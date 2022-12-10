Уличный художественный Бэнкси продает 50 работ, чтобы собрать в помощь Украине

Всемирно известный британский уличный художник Бэнкси создал 50 рисунков-трафаретов, выставил их на продажу через сайт благотворительного фонда, все вырученные деньги пойдут на помощь для Украины.

Об этом сообщается на странице Бэнкси в Instagram и на сайте фонда Legacy Of War.

Я сделал 50 таких принтов, а все вырученные средства пойдут нашим друзьям в Украине. Посетите сайт banksy.legacyofwarfoundation.com», – написал Бэнкси.

Каждая из 50 копий рисунков подписана и пронумерована, один покупатель может приобрести только один экземпляр по цене 5000 фунтов стерлингов (около $6100). Каждый экземпляр положен в деревянную раму и уникален, поскольку царапины на каждую работу Бэнкси наносил отдельно пиццы.

«Если вы хотите купить один, пожалуйста, зарегистрируйте свои данные ниже. Регистрация истекает в пятницу, 16 декабря, в 12:00 по Гринвичу. Множественные заказы и боты будут дисквалифицированы. Успешные кандидаты будут выбраны с помощью компьютера, и им будет направлена информация о том, как завершить покупку», – говорится на сайте.

На средства, вырученные от распродажи этих работ, будут закуплены новые машины скорой помощи и машины поддержки.

«Они нужны на Донбассе для продолжения эвакуации инвалидов, престарелых и пострадавших мирных жителей. Мы отправим генераторы, газовые обогреватели и фонари на солнечных батареях в общины, которые переживают суровую зиму без электричества. И мы сможем продолжить нашу поддержку приютов в Киеве для женщин и ЛГБТК-сообществ», – сказал генеральный директор фонда Legasy Of War Джайлз Дулей.

Напомним, как в Гостомеле со стены разрушенного дома срезали рисунок Бэнкси – полиция задержала злоумышленников.

Также напомним, что Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня.