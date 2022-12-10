Украина получит от Германии 36 тысяч одеял, которые изначально выставили для продажи на аукционе

Германия отправит Украине десятки тысяч одеял, которые ранее выставили на аукцион, поскольку те были не нужны немецким военным.

Об этом сообщило издание «Welt am Sonntag».

Отмечается, что Украине в качестве зимней помощи отправят 36,4 тысячи шерстяных одеял из запасов Бундесвера.