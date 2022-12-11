CША подготовят 100 команд саперов для разминирования Украины

США рассчитывают к весне 2023 сформировать и профинансировать работу 100 команд для разминирования в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США, передает «Голос Америки».

Майкл Тирре отметил высокую эффективность украинских саперов, которые, начиная с марта, обезвредили около 500 тысяч взрывоопасных предметов. В то же время, представитель Госдепартамента США подчеркнул, что украинцам нужны дополнительные учения, ведь среди саперов уже были потери в процессе работы.

На тренировку, оборудование, а также обеспечение работы команд по разминированию в Украине Государственный департамент США в этом году выделяет 91,5 миллиона долларов.

– Эта программа – уникальна. Это единственный среди профинансированных иностранными государствами крупный проект по обучению саперов внутри Украины. Ведь другие такие проекты обычно требуют, чтобы украинские специалисты уезжали за границу. Кроме того, все другие правительственные организации могут принять участие в этом проекте и делиться опытом. Он был создан как программа для координации между разными странами-донорами. Скажем, несколько стран планируют поставлять оборудование, но не могут проводить тренировочные курсы в Украине. Наш проект поможет восполнить этот пробел.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что 47,6 млн. долларов на срочную гуманитарную помощь по разминированию получила компания Tetra Tech. Американская компания в сотрудничестве с Украинской ассоциацией саперов должна научить украинцев находить и обезвреживать противопехотные мины, неразорвавшиеся боеприпасы, самодельные взрывные устройства и другие взрывоопасные предметы.

Вице-президент компании Tetra Tech Тодд Бигг сообщил, что три команды по разминированию при поддержке США уже готовятся к работе на востоке и юге Украины. Об этом он рассказал во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США:

– Сейчас у нас три команды в Харьковской и Николаевской областях, они начинают исследовать территории по обнаружению взрывоопасных предметов, и это позволит внести соответствующую информацию в украинскую базу. Тогда эти разминировочные команды получат задачи и ресурсы в соответствии с международными стандартами.

Он также подчеркнул, что американцы настроены на длительное сотрудничество, ведь на разминирование украинской территории уйдут годы.

– Когда боевые действия завершатся, мы перейдем к плановой зачистке территории, – рассказал Бигг.

В Госдепе США ожидают, что разминирование Украины будет одним из самых больших вызовов со времен Второй мировой войны.

Украина стала одной из самых заминированных стран в мире еще до полномасштабной войны, напомнили в Хельсинкской комиссии. По ее данным, после начала российской агрессии - с 2014 по 2022 год - от мин и взрывоопасных предметов в Украине погибли более 1100 гражданских лиц. Среди них - и американец Джозеф Стоун, который был в составе мониторинговой группы ОБСЕ, автомобиль которой в апреле 2017 года попал на противотанковую мину в Луганской области. По данным Хельсинкской комиссии, Украина - пятая в мире по количеству ранений от мин среди гражданских лиц и в тройке по количеству несчастных случаев, вызванных противотранспортными минами.

На днях о помощи Украине в разминировании на сумму около 11 миллионов долларов США объявила Канада. Во время встречи с министром международного развития Канады Харджитом Саджаном представители украинского парламента поблагодарили за поддержку, говорится на сайте Верховной Рады. Кроме того, глава Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила важность канадской тренинговой миссии Unifier, помогающей в подготовке украинских саперов с 2014 года.

Напомним, что около 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Речь идет о 174 тысячах квадратных километров территории Украины. На их очищение уйдет около десяти лет.