Еврокомиссия предоставила Украине из чрезвычайных резервов 40 генераторов

Европейская Комиссия передала Украине 40 мощных генераторов из чрезвычайных резервов Механизма гражданской защиты ЕС #rescEU для преодоления последствий массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и для обеспечения условий выживания населения страны в условиях зимы.

Об этом сообщается на странице Еврокомиссии в Twitter.

«Зима в Украине будет холодной и темной, поскольку российские ракеты продолжают направляться на жизненно важную энергетическую инфраструктуру. Мы мобилизовали наши чрезвычайные резервы #rescEU, чтобы отправить 40 генераторов в Украину. Эти генераторы мощностью 220 kVA (176 кВт – ред.) могут давать энергию для целой больницы», - говорится в сообщении перед видео разгрузки генераторов.

Напомним, Азербайджан отправил Украине энергетического оборудования на более $800 тысяч.