Лауреаты из Украины, России и Белоруссии получили Нобелевскую премию мира

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира впервые за годы пандемии COVID-19. В этом году награждали лауреатов из Украины, россии и Белоруссии – украинскую правозащитную организацию «Центр гражданских свобод», российскую организацию «Мемориал» и белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.

Онлайн-трансляция церемонии была опубликована на YouTube-канале Nobel Prize, передает УП.

Награду на церемонии получили глава ЦГС Александра Матвийчук, представитель «Мемориала» Ян Рачинский, а также супруга политзаключенного Беляцкого Наталья Пинчук.

– В этом году объявления премии мира ждала вся Украина. Мы расцениваем ее как признание усилий всего украинского народа, который смело выстоял против попыток разрушить мирное развитие Европы. Мы гордимся, что сегодня впервые украинский язык прозвучит на официальной церемонии, – сказала Матвийчук.

Александра Матвийчук подчеркнула, что мир должен реагировать на системные нарушения прав человека со стороны россии.

– Мы получили Нобелевскую премию мира во время войны, которую начала Россия. Эта война длится уже 8 лет, 9 месяцев и 21 день. Для миллионов людей стали обычными такие слова, как обстрелы, пытки, депортации, фильтрационные лагеря. Но нет таких слов, чтобы передать боль матери, потерявшей новорожденного сына, потерявшей сына после обстрела родильного отделения больницы – сказала глава Центра гражданских свобод.

Она добавила, что мир долго закрывал глаза на российские преступления в разных странах.

– Россия поверила, что может делать все, что захочет. Теперь Россия стремится сломить сопротивление и оккупировать Украину из-за умышленной задачи боли гражданскому населению. Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и стремление насильно возродить прежнюю империю, – говорит Матвийчук.

Лауреат отметила, что люди в Украине «как никто хотят мира».

– Но мир не наступает, когда страна, на которую напали, складывает оружие. Тогда это не мир, а оккупация... Мы не оставим людей на оккупированных территориях на смерть и пытки. Жизнь людей не может быть "политическим компромиссом". Бороться за мир – это не поддаваться давлению агрессора, а защищать людей от его жестокости, – отмечает правозащитница.

- Я очень взволнована тем, что имею честь выступать на церемонии награждения лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года. Среди них мой муж Алесь Беляцкий. К сожалению, он не может получить награду лично. Он незаконно заключен в Белоруссию. Поэтому я стою за этой трибуной, – сказала жена лауреата Наталья Пинчук.

Она поблагодарила Нобелевский комитет и сказала, что его решение укрепило Алеся в его преданности «твердому отстаиванию своих убеждений» и дало надежду всем белорусам, что они могут рассчитывать на солидарность демократического мира в борьбе за свои права, независимо от продолжительности борьбы.

– Благодарю всех, кто поддерживал Алеся, его друзей и его дело все эти годы и поддерживает его сейчас. Поздравляю Центр гражданских свобод и Международное общество "Мемориал" с заслуженной наградой. Мы все с Алесем отдаем себе отчет в том, насколько важно и рискованно выполнять миссию правозащитников, особенно в трагическое время российской агрессии против Украины, – добавила Пинчук.

Также на трибуне выступил Ян Рачинский:

– Мы особенно благодарны Нобелевскому комитету за то, что разделяем эту высокую честь с украинским Центром гражданских свобод и мужественным белорусским правозащитником Алесем Беляцким. Такое решение комитета имеет немаловажное символическое значение. Он подчеркивает, что государственные границы не могут и не должны разделять гражданское общество. А для нас это соседство – дополнительная награда, – сказал глава "Мемориала".

Напомним, лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года объявили 7 октября. Присуждение премии лауреатам из стран-агрессоров РФ и Беларуси вместе с украинскими представителями, страдающими войной, возмутило многих украинцев.

Правозащитница Александра Матвийчук стала первой лауреаткой Нобелевской премии мира от Украины за время независимости.