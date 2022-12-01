Украина впервые централизованно закупила лекарства от СМА, они будут предоставляться пациентам бесплатно

Украина впервые централизованно закупила препарат для лечения спинальной мышечной атрофии.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Впервые в Украине, благодаря использованию инструмента договоров управляемого доступа (ДКД), позволяющего сохранить конфиденциальную цену, удалось централизованно закупить препарат «Эврисди» («Рисдиплам») для лечения детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА). Лекарство будет предоставляться пациентам безвозмездно», - говорится в сообщении.

СМА – это редкая нервно-мышечная болезнь, которая приводит к атрофии конечностей и смерти. «Рисдиплам» – единственное лекарственное средство против спинальной мышечной атрофии, которым можно самостоятельно лечиться на дому, ведь его следует принимать орально.

Препарат станет доступен пациентам со спинальной мышечной атрофией первого типа в 2023 году. Указанное лекарственное средство будут получать пациенты со СМА, которые будут отвечать критериям включения в программу (возраст, тип болезни и т.п.), в том числе те, которым будет поставлен диагноз по результатам программы расширенного неонатального скрининга. Подробные условия получения пациентами этого лекарственного средства будут сообщены впоследствии.

Также, по результатам заключения договоров управляемого доступа с компаниями «Sanofi», «BioMarin», «Takeda» по лекарственным средствам, которые ранее уже закупались централизованно, удастся сэкономить лишь в 2022 году около 10 млн долларов США (при пересчете на валютную цену 2021 года) ) и около 100 млн грн (при использовании гривневых цен в 2021 году). Лекарственные средства, закупаемые по ДКД, используются для лечения против редких (орфанных) заболеваний, например болезни Гоше, мукополисахаридозов, гемофилии и т.д.

Такой механизм применяется во многих странах мира, в частности, в Италии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Швеции, Дании, Финляндии, Австралии, Литве и других.

Напомним, что весной этого года в Украине 13 больниц получили более 150 флаконов лекарства «Spinraza». Это один из трех имеющихся в мире препаратов, применяемых при терапии детей со спинальной мышечной атрофией. Лекарство называют «самой дорогой инъекцией» в мире, поскольку один флакон «Spinraza» стоит более 100 тысяч долларов.