Украинский язык стал самым большим трендом на Duolingo

Крупнейшим трендом 2022 года на популярной онлайн-платформе для изучения языков Duolingo стал глобальный всплеск людей, изучающих украинский язык.

Об этом сообщается в блоге компании.

«После того, как россия вторглась в Украину в феврале, более 1,3 миллиона человек во всем мире начали изучать украинский язык в знак солидарности. Заинтересованность в изучении украинского языка и употреблении украинского в кризисных ситуациях выросла в неделе после начала войны, достигнув пика в конце марта и оставаясь стабильной до конца 2022 года», – говорится в сообщении.

Глобальная реакция на войну была единственной: изучение украинского языка быстро развивалось в странах, далеких от конфликта, в частности в Аргентине, Японии и Вьетнаме, а также среди соседей Украины.

Страны, принимающие наибольшее количество украинских беженцев, наблюдали значительный рост: за шесть месяцев после вторжения количество изучающих украинский язык выросло на 1651% по сравнению с прошлым годом в Германии, на 1615% в Польше и на 1515% в Чехии.

Преданность немцев поддержке украинцев подняла украинский язык с 36-го самого популярного языка для изучения в Германии в 2021 году (из 40 языков, доступных на Duolingo в 2021 году) до 15-го самого популярного языка в 2022 году. Рост числа изучающих украинский язык также был заметен в Великобритании: украинский подскочил на 20 позиций в рейтинге самых популярных языков, с 37-го в 2021 году до 17-го в 2022 году. Хотя географически дальше от войны, но ученики США также обратились к украинскому по разным личным и политическим причинам. В США украинский поднялся с №36 в рейтинге языков в 2021 году до №22 в 2022 году.

Сами украинцы также активно изучали иностранные языки. Часто это связано с беженцами. Так, немецкий язык стал вторым по популярности языком для изучения в Германии в 2022 году, вероятно, потому, что Германия приняла более трех четвертей миллиона украинцев только в первой половине 2022 года. Война также побудила рекордное количество украинцев сдать тест по английскому языку Duolingo (DET), чтобы подтвердить свой уровень владения английским языком для обучения за границей — количество украинских экзаменов увеличилось на 4000% по сравнению с прошлым годом.

На платформе обращают внимание, что такой рекордный интерес могли вызвать сообщения в медиа, которые активно освещают войну россии против Украины, в том числе многие рассказывают о совместной истории двух стран, и разнице между русским и украинским языком. Вероятно, это также связано с представлениями о самом языке: хотя украинский использует кириллицу, ученики, возможно, заметили его сходство с английским и другими европейскими языками.