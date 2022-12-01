Сенкевич заявил, что информацию о возобновлении водоснабжения Николаева водой из Днепра нужно будет держать в секрете как можно дольше

Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире телемарафона рассказал, на какой стадии находится возобновление подачи питьевой воды в город.

Об этом сообщает Свидок.инфо.

– Мы восстановили трубопровод, но сейчас проблемы со станцией водозабора, которая находится возле Херсона. Во-первых, она обесточена из-за проблем с электроснабжением в Херсоне. Во-вторых, у этой трубы сфотографировались уже все, кто только мог. Разве что только Президент не приехал и не сфотографировался. И когда мы уже отремонтировали трубы и почти думали, что мы запускаем воду, россияне разбомбили нашу станцию водозабора. Поэтому мы ждем подключения туда электроэнергии и будем пытаться реанимировать ее, чтобы запустить воду, – заявил Сенкевич.

Также мэр обратился и к николаевцам.

- Даже если вы почувствуете, что вода в трубах перестала быть соленой, не следует из этого делать громкие события, потому что россияне снова что-то такое сделают. Когда они говорят, что воюют с нацистами, они воюют просто с украинцами методом геноцида: без света, без воды, без ничего, - сказал городской голова Николаева.

То есть, добавил Сенкевич, информацию о восстановлении водоснабжения следует держать в секрете как можно дольше, чтобы не провоцировать врага.

Напомним, что водопровод, которым вода поступала из реки Днепр в Николаев, был взорван российскими оккупантами умышленно — в одной из камер нашли неразорвавшийся ящик тротила.

После деоккупации части Херсона началось активное восстановление водопровода. Но 28 ноября мэр Николаева Сенкевич сообщил, что оккупанты обстреляли ракетами насосную станцию водовода в Николаев – это откладывает подачу воды на неопределенное время.

Также Ким рассказал, что ФСБ шантажировало власть вопросом восстановления водоснабжения в Николаеве.