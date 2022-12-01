Ким заявил, что здание Николаевского облсовета, разрушенное российской ракетой, восстановлению не подлежит

Разрушенное в марте в результате ракетного удара российских оккупантов здание Николаевского областного совета не подлежит восстановлению, поэтому его снесут.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в интервью «Радио Свобода».

- К сожалению, есть экспертиза, что оно не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое там было утрачено. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству, — сказал Ким.

Напомним, что российский ракетный удар по зданию Николаевского облсовета, в котором также располагались ОГА и Хозяйственный суд Николаевской области, произошел 29 марта в 8:35 утра. В фасадную часть здания попала ракета, повлекшая значительные разрушения. В результате удара погибли 37 человек.

Позже журналисты расследователи выяснили, что вероятнее всего, ракета «Калибр» по зданию была выпущена из российского фрегата «Адмирал Эссен».