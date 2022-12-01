Германия отправит 470 генераторов для трех украинских областей - среди них и Николаевская

Федеральное агентство по технической помощи (THW) решило предоставить Украине 470 электрогенераторов разных классов мощности общей стоимостью 19,5 миллиона евро.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине.

Из них, 150 электрогенераторов уже в Украине. В настоящее время к транспортировке готовят остальное оборудование.

«Часть генераторов передадут непосредственно НЭК «Укрэнерго», остальные отправят в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области», - уточнили в сообщении.

Отмечается, что помощь оказывается при финансировании Министерства иностранных дел Германии, уточнили в посольстве.

Напомним, что ранее Еврокомиссия предоставила Украине из чрезвычайных резервов 40 генераторов.