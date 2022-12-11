В субботу один из реакторов на АЭС отключали из-за неполадки, еще один находится на ремонте, – «Энергоатом»

В субботу, 10 декабря, один из атомных энергоблоков ВВЭР-1000 в Украине пришлось отключить от сети для устранения замечания трансформатора тока резервной защиты.

Об этом говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Замечания устранили, и в воскресенье, 11 декабря, в 02:43 энергоблок снова подключили к электросети.

Также заканчивается восстановительный ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000, который получил повреждения в результате обстрелов энергетической инфраструктуры 23 ноября. Его планируют подключить к сети в ближайшие дни.

«Для обеспечения потребностей населения и экономики страны все остальные энергоблоки отечественных АЭС, за исключением временно захваченной Запорожской станции, работают на максимальной мощности», – говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящее время в работе находятся восемь из девяти атомных энергоблоков, которые расположены на свободной территории Украины.

Шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся под контролем российских оккупантов, которые блокируют запуск станции. Поэтому, вместо того чтобы генерировать электроэнергию, она постоянно потребляет около 100 МВт на собственные нужды из энергосистемы Украины.