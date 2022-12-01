Главой Южного межрегионального управления Госслужбы по работе с центром в Николаеве стал Роман Возняк

В четверг, 8 декабря, первый заместитель начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов и начальник Управления СБУ в Николаевской области Дмитрий Неведров представили коллективу Южного межрегионального управления Государственной службы по труду нового начальника Романа Возняка.

Об этом сообщили в пресс-службе ОВА.

Роман Возняк назначен на должность начальника управления с 7 декабря 2022 года. Соответствующий приказ подписан главой Государственной службы по вопросам труда Игорем Дегнерой.

Юрисдикция недавно созданного Южного межрегионального управления Государственной службы по работе с центром именно в Николаеве будет распространяться на Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Справка:

Роман Возняк окончил в 2004 году Одесскую национальную юридическую академию по специальности «Правоведение» и в 2017 году окончил Черноморский национальный университет им. П. Могилы по специальности «Государственная служба».

Работал с 2001 года стажером государственного нотариуса Октябрьской государственной нотариальной конторы Николаевской области. С 2002 года – ведущим специалистом по кодификации Николаевского областного управления юстиции. С 2004 года – заместителем начальника отдела по проблемным активам Филиала Николаевского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины».

С 2004 г. – ведущим специалистом отдела правовой работы, правового образования, регистрации нормативно-правовых актов и легализации объединений граждан, ведущим специалистом отдела нотариата; главным специалистом, начальником отдела кадровой работы и государственной службы; заведующим сектором кадровой работы и государственной службы Николаевского областного управления юстиции.

С 2007 - начальником отдела кадровой работы и государственной службы, заместителем начальника, первым заместителем начальника Главного управления юстиции в Николаевской области. С 2014 занимал должность начальника Главного управления юстиции в Николаевской области (Главного территориального управления юстиции в Николаевской области). После реформы работал в Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции Николаевской области.