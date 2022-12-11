Ради безопасности и спокойствия жителей: В Курской и Белгородской областях рф запретили запускать фейерверки

В двух областях российской федерации, граничащих с Украиной, запретили запуск фейерверков.

Об этом сообщают местные власти.

Так, губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram заявил, что приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие жителей области.

Губернатор напомнил, что «в регионе сохраняется «желтый уровень» террористической опасности», и якобы все силы властей «направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области».

Российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области рф Вячеслава Гладкова сообщает, что запрет на запуск петард и фейерверков продлен пока до 21 декабря.

Также в регионе отменили муниципальные и областные закупки элементов новогоднего оформления населенных пунктов – для украшения используют старые новогодние украшения. Сами празднования, по словам Гладкова, отменять не планируют.

Напомним, Рада в первом чтении приняла законопроект об усилении контроля за продажей фейерверков.