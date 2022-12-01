В 2023 году путин планирует потратить на армию треть бюджета россии, документ уже подписан, - британская разведка

В 2023 году россия намерена потратить на войну около 143 миллиардов долларов, что более 30% от всего ее бюджета. Ожидается, что это будет оказывать значительное давление на этот бюджет. Тем не менее, президент страны Владимир Путин уже подписал соответствующий документ.

Об этом сообщает минобороны Великобритании.

Отмечается, что нынешнее увеличение военных расходов для РФ является значительным по сравнению с предыдущими годами.

«Утвержденный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен в своих ожиданиях относительно доходов и расходов в 2023 году. Поэтому другие его части, скорее всего, будут испытывать все большее давление для поддержания войны», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее британская разведка сообщила, что оккупанты могли начать использовать иранские дроны из новой партии.