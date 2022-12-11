На КПП «Ягодин-Дорогуск» с понедельника заработает электронная очередь

С завтрашнего дня в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» грузовики начнут пропускать по электронной очереди благодаря сервису «єЧерга».

Об этом сообщается в Telegram-канале и ГНСУ.

Благодаря бесплатному сервису, перевозчики могут стать в очередь и отслеживать свое продвижение онлайн.

«Система будет автоматически посылать уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы», - пишет пресс-служба.

Зарегистрироваться в «єЧерга» можно на сайте по ссылке .

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о «таможенном безвизе» с Евросоюзом