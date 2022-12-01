В УЗ предупредили о задержке 9 поездов из-за непогоды

Акционерное общество «Укрзалізниця» предупредило пассажиров о задержке поездов из-за непогоды.

Об этом УЗ сообщает в Тelegram.

«Зима свирепствует на западе Украины, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и оледенения контактной сети имеем несколько задержек», - говорится в сообщении.

- №961 Кошице - Мукачево +1 час 35 мин;

- №89 Киев - Пшемысль +2 часа 38 мин;

- №45 Харьков – Ужгород +2 часа 47 мин;

- №41 Днипро – Трускавец +2 часа 34 мин;

- №23 Киев – Хелм +1 час 23 мин;

- №93 Харьков – Хелм +1 час 23 мин;

- №3 Запорожье – Ужгород +1 час 20 мин;

- №1 Харьков – Ивано-Франковск +54 мин;

- №85 Львов – Запорожье +46 мин.

В УЗ отметили, что «резервные тепловозы уже работают, где это необходимо».