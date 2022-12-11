В Киеве назвали улицу в честь николаевского летчика Матуляка, оборонявшего столицу от оккупантов

В Киеве именем лётчика Геннадия Матуляка названа бывшая улица Генерала Авдеенко в Святошинском районе.

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

8 декабря депутаты Киевсовета переименовали еще 32 улицы, названия которых были связаны с россией и советским прошлым.

Подполковник Матуляк родом из Николаева, он служил в 299-й бригаде тактической авиации. 25 февраля 2022 года уничтожил колонну вражеской техники возле Гостомеля Киевской области. Вступил в бой с российским истребителем, был подбит. Отвел самолет как можно дальше от населенных пунктов, в него попала вторая ракета. Матуляк – Герой Украины посмертно.