В Киеве улицу Достоевского переименовали в честь художника Энди Уорхолла

В Киеве улица Достоевского на Подоле переименована в улицу Энди Уорхолла – американского художника украинского происхождения.

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

Родители Уорхолла – Ондрей и Юлия – русины, выходцы из карпатской лемковской деревни Микова, сейчас это территория Словакии. При рождении его звали Андрей Варгол.

Энди был представителем поп-арта – художественного направления, возникшего в 1950-х и связанного с массовой культурой, коммерцией. Черпал вдохновение из рекламы, кино, комиксов и полок супермаркетов. Создавал портреты известных людей. Уорхолл – один из самых дорогих художников XX века, его крупноформатные работы покупают на аукционах за 60-80 миллионов долларов.

В столице теперь есть и улица Ивана Дзюбы – украинского литературоведа, общественного деятеля, диссидента советских времен, академика. Иван Дзюба родился в селе возле Волновахи Донецкой области. Написал статью «Интернационализм или русификация?», в которой подчеркивал, что советский интернационализм означает русификацию. За нее в 1973 году Дзюбу приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки. Являлся министром культуры независимой Украины. Возглавлял комитет Шевченковской премии.

Кроме того, улица, носившая имя чешского журналиста, идеолога коммунистической партии Чехословакии Юлиуса Фучика, переименована в честь чешского писателя-фантаста, журналиста Карела Чапека.