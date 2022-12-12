Домбровская рассказала, как предлагает упростить процедуру регистрации новорожденных в оккупации

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете, лидер движения «Зе!Жінки» в Николаеве Татьяна Домбровская рассказала о том, каким образом предлагает упростить процедуру регистрации детей, рождающихся на оккупированных территориях Украины. Соответствующие наработки она подготовила совместно с народной депутатом Еленой Мошенец.

Об этом Татьяна Домбровская рассказала в интервью телеканалу НИС-ТВ.

— Когда Херсон был оккупирован, ко мне обратилась молодая семья, они в Facebook написали мне, что у них родился ребенок, и они не хотят получать свидетельство о рождении не украинское. Они просили им помочь, потому что не могли выехать и не знали, что дальше делать. Я позвонила нашей народной депутатке из Николаева Елене Мошенец. И мы с ней решили, что этот вопрос следует поднимать на уровне Министерства юстиции. Мы встретились с министром, рассказали о проблеме, которая сегодня есть. Министр понимает это, мы обсудили вопрос, как может быть упрощена процедура. Потому что сегодня это очень тяжело. Сегодня либо в городе нужно регистрировать, либо какой-то город закреплен за другим. К примеру, Херсон — это Черновцы, надо ехать туда. Мы говорили, что это невозможно, люди не могут покинуть оккупированные территории, – рассказывает Татьяна Домбровская.

Она отметила, что это касается не только регистрации рождения, но и смерти и, в частности, наследства.

Совместно с народной депутатом Еленой Мошенец Татьяна Домбровская подготовила предложения по внесению изменений в основные и специальные нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру регистрации фактов гражданского состояния, а также легализации тех Актов гражданского состояния, которые возникли и были или не были зарегистрированы в результате оккупации российской федерацией украинских территорий.

Так, в частности предлагается внести изменения и дополнения в закон Украины «О государственной регистрации» в части возможности получить «Украинские документы», удостоверяющие факты рождения, смерти, вступления в брак или расторжения брака, которые произошли и зарегистрированы на оккупированной территории во время такой оккупации с оккупационными органами РФ.

То есть, простыми словами, осуществить процедуру замены документов, выданных оккупационными властями легальными документами украинского государства упрощенным способом.

– Сегодня мы разработали варианты, как можно изменить действующий закон. К примеру, расширить круг лиц, которые могут зарегистрировать ребенка. Если родители находятся на оккупированной территории, но есть родственники, которые находятся на не оккупированной территории, смогли в ближайшем городе, например для Херсона это будет Николаев, смогли прийти и зарегистрировать ребенка. Там, где это можно сделать технически. То есть, это уже два пункта, которые предлагается изменить: ближайший город и круг людей, которые могут это сделать. Также потом, если человек все же получил регистрации, дальше на неоккупированной территории только через суд, когда стоит печать не украинского государства, тоже есть предложение, чтобы внести изменения в законодательство, чтобы это было по упрощенной процедуре. То есть, такие шаги мы делаем, – рассказала Татьяна Домбровская.

Под упрощенным способом понимается:

- возможность получения соответствующих Свидетельств в любом органе ЗАГСа на территории Украины, а не по месту регистрации,

- регистрация гражданских состояний граждан по сокращенной процедуре,

- возможность осуществления регистрации гражданских состояний зарубежными дипломатическими учреждениями Украины, которым существенно увеличены полномочия для этого,

- возможность подачи заявления о государственной регистрации смерти в любой орган государственной регистрации актов гражданского состояния,

возможность возобновления актовой записи гражданского состояния отделами государственной регистрации актов гражданского состояния, зарубежными дипломатическими учреждениями Украины независимо от места жительства или пребывания лиц.

- другое.

Также предлагается внести изменения в ЗУ «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Так, любой акт (решение, документ), изданный ранее автоматически считавшимся недействительным «оккупационными органами» и не создававший никаких правовых последствий, кроме медицинских документов, подтверждающих факт рождения, смерти физического лица или документов, подтверждающих регистрацию рождения физического лица и его происхождения, брака, расторжения брака теперь расширили и для документов, устанавливавших (удостоверяющих факты) изменения имени и фамилии, смерти на временно оккупированной территории, которые прилагаются к заявлению о государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния.

— Этот вопрос будет вынесен в сессионный зал Верховной Рады. Я думаю, что народные депутаты поддержат упрощение процедуры, чтобы люди на оккупированной территории регистрировали в украинском государстве, - сказала Татьяна Домбровская.

Она отметила, что молодая семья из Херсона, которая обращалась к ней с просьбой о помощи в регистрации ребенка, смогла покинуть город после его деоккупации и находится в Николаеве, где уже получила украинское свидетельство о рождении ребенка.