Минобороны наградило воинов-пехотинцев, обороняющих Бахмут

Министерство обороны Украины удостоило ведомственных наград воинов-пехотинцев, которые сейчас обороняют Бахмутское направление.
Об этом Минобороны сообщает в Тelegram.
Заместитель министра обороны Анна Маляр вручила награды в канун Дня Сухопутных войск ВСУ.
Воины получили знаки отличия «Знак почета», «За образцовую службу», а также медали «За ранение» военнослужащим, которые принесли жертву крови в боях за волю Украины.
Также ряд военнослужащих получил награды главнокомандующего ВСУ «Стальной крест».
«Это большая честь и удовольствие общаться с лучшими воинами и передать искренние поздравления от министра обороны Украины Алексея Резникова с Днем Вооруженных сил Украины и праздником Сухопутных войск. Всегда на таких встречах мы общаемся. Пытаюсь ответить на все вопросы наших военных, которые находятся в ведении Минобороны», - заявила Маляр.
Она также отметила, что «зимняя форма есть, денежное довольствие выплачивается всем вовремя, на питание жалоб нет».
«Условия переднего края диктуют свои правила логистики и обеспечения – это все понимают. Другие вопросы, которые мы обсуждали – это уже офрек», - заявила Маляр.