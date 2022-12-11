Минобороны наградило воинов-пехотинцев, обороняющих Бахмут

Министерство обороны Украины удостоило ведомственных наград воинов-пехотинцев, которые сейчас обороняют Бахмутское направление.

Об этом Минобороны сообщает в Тelegram.

Заместитель министра обороны Анна Маляр вручила награды в канун Дня Сухопутных войск ВСУ.

Воины получили знаки отличия «Знак почета», «За образцовую службу», а также медали «За ранение» военнослужащим, которые принесли жертву крови в боях за волю Украины.

Также ряд военнослужащих получил награды главнокомандующего ВСУ «Стальной крест».

«Это большая честь и удовольствие общаться с лучшими воинами и передать искренние поздравления от министра обороны Украины Алексея Резникова с Днем Вооруженных сил Украины и праздником Сухопутных войск. Всегда на таких встречах мы общаемся. Пытаюсь ответить на все вопросы наших военных, которые находятся в ведении Минобороны», - заявила Маляр.

Она также отметила, что «зимняя форма есть, денежное довольствие выплачивается всем вовремя, на питание жалоб нет».