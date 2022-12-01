В Николаеве несколько домов остались без отопления из-за жильцов, которые слили воду из системы

В нескольких домах Николаева отключили отопление из-за жителей, которые слили воду из системы.

Об этом сообщили в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

В компании сообщили, что жильцы одного из домов опустошили внутридомовую систему отопления – они слили воду из батарей, таким образом оставили два дома без тепла.

«Пока наши специалисты несколько дней круглосуточно искали утечку, оказалось, что кто-то химически очищенной водой стирал или смывал унитаз, представляете? При этом такими недобросовестными действиями кто-то оставил своих соседей по адресам: пр. Центральный, 22 и 24 без тепла. В настоящее время предприятием теплоснабжение в дома возобновлено, жители с теплом, и надеемся, что больше никто не будет вмешиваться в работу системы отопления», - сказано в сообщении.

Напомним, в Корабельном районе города Николаева ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» открыло еще одну точку выдачи очищенной воды.