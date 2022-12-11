Франция победила на Детском Евровидении-2022, Украина заняла 9 место

В воскресенье, 11 декабря, в столице Армении, состоялся масштабный песенный конкурс среди юниоров Детское Евровидение-2022. Победительницей стала Франция.

Об этом сообщает «Obozrevatel».

Победителем Детского Евровидения-2022 является 13-летний юноша Lissandro с песней Oh Maman! Певец очаровал зрителей харизмой и драйвовым и танцевальным выступлением.

Lissandro занял первое место в турнирной таблице с 203 баллами. Второе место получила представительница Армении со 180 баллами.

Украину представила 14-летняя вокалистка Злата Дзюнька. Она заняла 9-е место.

«Злата Дзюнька нежно и напористо исполнила свою композицию под названием «Незламна» на украинском и английском языках. Она ее посвятила всем украинцам, которые живут в жутких реалиях войны, но остаются сильными и непобедимыми», - сказано в сообщении.

От профессионального жюри из каждой страны-участницы Украина в сумме получила 47 баллов. Затем к ним добавились еще 64 балла от зрителей. В сумме – 111 баллов. Это позволило Злате остаться в десятке лидеров.

Всего в Ереван приехали побороться за победу по одному юному исполнителю из 16-ти стран. Украинка выступала последней.