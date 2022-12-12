В Словакии заработала база по ремонту техники для ВСУ

В городе Кошице на востоке Словакии начала работу база по ремонту военной техники для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил бригадный генерал Кристиан Фройдинг, председатель специального штаба по Украине в Министерстве обороны Германии, пишет Bild.

«С помощью нового ремонтного центра вблизи границы Словакии с Украиной правительства и оружейная промышленность хотят обеспечить дальнейшее использование тяжелых вооружений для отражения агрессивной войны россии», - сказал Фройдинг.

Немецкая танкостроительная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) сейчас организует в регионе ремонт крупной техники, которая была изношена или повреждена в боях в Украине, таких как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Правовой основой сотрудничества служит межправительственное соглашение между Словакией и немецким правительством.

На прошлой неделе министр иностранных дел Словакии Растислав Качер объявил, что его государство рассмотрит возможность возобновить производство боеприпасов для нужд Украины.

Ранее глава словацкого МИД сообщил об одобрении нового пакета военной помощи для Украины, в который входят боезапас крупного калибра и для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение.

Также Словакия, по его словам, продолжит гуманитарную помощь Украине, чтобы украинцы легче могли перезимовать.

По данным СМИ, НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью восстановления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины, которое все еще остается в значительной степени советского образца.

Речь идет в частности о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм для артиллерийского вооружения Украины.

Напомним, Пентагон организовал в Польше базу ремонта для переданной ВСУ артиллерии.