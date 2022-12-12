В Подмосковье снова произошел масштабный пожар в торговом центре

В подмосковной Балашихе 12 декабря вспыхнул строительный гипермаркет «Стройпарк», площадь пожара уже достигла более 10 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным причинам возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло в результате короткого замыкания электропроводки из-за сильных осадков.

Тушение осложняется тем, что в здании находятся стройматериалы и легковоспламеняющаяся продукция.

Сообщается об одном пострадавшем.

Экономические потери могут достигать нескольких миллиардов рублей, только одно здание оценивается дороже одного миллиарда рублей.

Напомним, как 9 декабря на Ленинградском шоссе в Москве произошел масштабный пожар торгового центра "Мега Химки", сгорел гипермаркет OBI.