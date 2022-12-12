Колишніх колег не буває. На Південноукраїнській АЕС стартувала акція «Ветеран»

Благодійна ініціатива націлена на підтримку людей похилого віку. Аби допомогти фінансово колегам, які зараз на пенсії, до неї долучаються всі небайдужі.

Працівники Південноукраїнського енергокомплексу не тільки тримають енергетичний фронт, а й активно допомагають військовим наблизити перемогу. Загальна сума, яку спрямували армії, перевищує 50 мільйонів гривень. Утім, на підтримку очікують не лише бійці на передовій, а й ті, хто в тилу. Це люди похилого віку, колишні працівники підприємства. Через війну відбулось суттєве подорожчання харчів та ліків, тож без фінансової допомоги їм не обійтись.

Акція «Ветеран» діє на підприємстві вже понад 10 років і забезпечує можливість активної діяльності ветеранської спілки. Соціальна ініціатива атомників не залишилась непоміченою. За надання благодійної допомоги літнім людям колектив Південноукраїнського енергокомплексу двічі ставав призером Національного конкурсу «Благодійна Україна».

Рада ветеранів – організація неприбуткова. Кошти, якими вона може оперувати, надходять від працівників енергокомплексу шляхом відрахувань з заробітної плати щомісячних добровільних внесків. У 2022 році вдалося закумулювати майже 1 млн гривень. 30% зібраної суми відправили на рахунок міської організації, 70% - до ради ветеранів Південноукраїнської АЕС. На сьогодні в первинній ветеранській спілці понад дві з половиною тисячі членів. Наймолодшому пенсіонеру - 36 років, найстаршому - 93. Середній розмір пенсії учасників ветеранської спілки – трохи більше 5 000 гривень, але є чимало таких людей, які отримують від держави «мінімалку», що не дотягує навіть до 2 000 гривень. Перш за все, саме їм спрямовують фінансову допомогу. «У кожного працівника енергокомплексу є свої проблеми і витрати. Та вони розуміють, що серед їхніх колишніх колег є самотні люди, яким просто немає кому допомогти. Ветерани вдячні їм за кожну гривню», - каже голова ради ветеранів ПАЕС Микола Сидоров.

Благодійність – справа добровільна, тож особисті суми перерахунків різні. Отримані від атомників кошти використовуються для надання благодійної допомоги пенсіонерам у скрутному матеріальному становищі, поховання членів організації або їхніх родичів, підтримки тяжко хворих. Звітність подають на АЕС і в податкову.

У ветеранській організації сподіваються, що й наступного року колишні колеги не залишаться осторонь проблем людей похилого віку.

Матеріал для публікації надано управлінням інформації та громадських зв’язків ВП ПАЕС