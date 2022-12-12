Минцифры запустило бета-тестирование новой услуги для ФЛП в «Дії»

Минцифры запустило бета-тестирование выписки из Единого государственного реестра на портале «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

«Цифровизируем один из самых популярных документов для ФЛП. Чтобы все работало быстро и без ошибок, услугу нужно протестировать. Поэтому приглашаем вас стать первыми пользователями выписки из ЕГР на портале Дія», - говорится в сообщении.

Ранее, чтобы получить эту выписку, надо было идти в ЦНАП, платить админсбор 120грн и ждать документ 24 часа, отмечают в министерстве.

На портале Дія можно заказать выписку из ЕГР:

- онлайн - без визитов в госучреждения,

- 90 гривен вместо 120,

- оплата картой прямо на портале.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:

- являются или были предпринимателями

- имеют электронную подпись.

Услуга разработана Минцифры совместно с Минюстом при поддержке Программы EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Напомним, Минцифры запустило в «Дії» услугу по получению выписки о месте жительства.