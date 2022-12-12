Шуляк заявила, что все разрушенные в результате войны населенные пункты удастся отстроить: «Они разрушены до основания»

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк предполагает, что после победы в войне Украине не удастся отстроить все города, поскольку некоторые из них российские оккупанты разрушили до основания.

Об этом она рассказала в интервью «РБК Украина».

«Есть области, которые деоккупированы, и нам кажется, что именно эти области должны быть в фокусе внимания восстановления. Но и те области, которые сегодня приняли людей и бизнес, их территории также нужно перепланировать, учитывая особенности экономические и демографические», - сказала она.

Шуляк пояснила, что в Украине на сегодняшний день есть громады, в которых количество жителей увеличилось на 25%. Следует понимать, что это дополнительная нагрузка и на инфраструктуру, и на доступ к государственным услугам.

«Также, как бы больно ни было об этом говорить, но, возможно, будут такие населенные пункты, которые мы не сможем отстроить, потому что они разрушены до основания, враг их стер с лица нашей земли», - сказала она.

Шуляк отметила, что будут и те территории, которые следует рассматривать для создания новых микрорайонов или населенных пунктов. По ее словам, это, прежде всего, касается городов, где запланировано строительство новых мощностей, которые позволят трудоустроить как можно больше людей.

Перед началом восстановления предстоит пересмотреть и перепланировать все украинские области, заявила Шуляк. Для этого уже был принят закон, в рамках которого предполагается, что в каждом регионе должен быть разработан стратегический документ - «Программа комплексного восстановления». Именно он станет основой новой градостроительной документации. Такой документ должен разрабатываться и для области, и для отдельной громады, и даже частиц громады.

Шуляк объяснила, что будущая программа восстановления – это не только то, что нужно отстроить, но и информация о будущей экономической ситуации в регионе, то есть данные о том, какие предприятия выехали и заехали, какие планируют оставаться, каким нужно создать условия для развития в этом регионе, учитывая природные или логистические особенности.

«Второй вопрос, который в документе обязательно освещается, - это демография, что с людьми в регионе, как их возвращать. Мне лично очень страшно, когда мы отстроим детский сад, покрасим его в яркие цвета, а этот сад будет пуст, поэтому что детей, которые должны туда идти, просто банально не будет, потому что их родителям негде работать или проживать», - сказала она.

Ранее сообщалось, что ущерб экологии Украины от войны превысил ₴1,3 триллиона.