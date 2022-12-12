В Укрэнерго заявили, что дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, а непогода усложняет ремонтные работы

В энергосистеме по состоянию на утро 12 декабря сохраняется значительный дефицит мощности, в Одесской области ситуация все еще сложная, восстановление питания потребителей продолжается.

Об этом заявили в «Укрэнерго».

«За прошедшую неделю энергосистема подверглась трем российским атакам - уже восьмая массированная ракетная атака в понедельник 5 декабря и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные. Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для восстановления их работы», - говорится в сообщении.

В Одесской области ситуация все еще сложная, восстановление питания потребителей продолжается, подчеркнули в украинской госкомпании.

«Бригады «Укрэнерго», генерации и облэнерго совместно работают над устранением последствий российских атак на энергетическую систему Украины. Из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом). Но мы прилагаем максимум усилий для улучшения ситуации с энергоснабжением», - добавили в «Укрэнерго».

Сейчас для обеспечения баланса в энергосистеме к каждому облэнерго довелт лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления.

При превышении доказанных лимитов, применяются аварийные отключения.

Напомним, «Укрэнерго» предлагает увеличить тарифы на электроэнергию для бизнеса на 107%.