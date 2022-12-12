В Снигиревке частично заработало украинское телевидение и интернет

В освобожденной Снигиревке начало появляться украинское телевидение и проводной интернет.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Иван Кухта.

В микрорайоне «Солнечный» пользователи частично уже имеют возможность пользоваться услугами.

Частично восстановлена сеть и в старой части города. В ближайшее время будет подключен микрорайон «7 ветров».

«Благодарю частного предпринимателя Андрея Чабанова и специалистов местного провайдера «Гарант Сервис» за работу в направлении восстановления доступа к кабельному ТВ и Интернету! Работы по восстановлению линий ведутся ежедневно, поэтому нужно еще некоторое время, чтобы полностью наладить этот процесс!» – написал Кухта.