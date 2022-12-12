В Снигиревке частично заработало украинское телевидение и интернет

В освобожденной Снигиревке начало появляться украинское телевидение и проводной интернет.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Иван Кухта.
В микрорайоне «Солнечный» пользователи частично уже имеют возможность пользоваться услугами.
Частично восстановлена сеть и в старой части города. В ближайшее время будет подключен микрорайон «7 ветров».
«Благодарю частного предпринимателя Андрея Чабанова и специалистов местного провайдера «Гарант Сервис» за работу в направлении восстановления доступа к кабельному ТВ и Интернету! Работы по восстановлению линий ведутся ежедневно, поэтому нужно еще некоторое время, чтобы полностью наладить этот процесс!» – написал Кухта.
Напомним, Кухта рассказал об актуальной ситуации в освобожденной Снигиревке Николаевской области.