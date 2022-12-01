В Украину приехал заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам – он посетит Николаев, Херсон и Киев

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в Украину с четырехдневной поездкой на фоне восстановления пострадавших от российских обстрелов энергетических объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ООН в Украине.

Отмечается, что Гриффитс и координатор чрезвычайной помощи посетят Николаев, а также Херсон, который был уволен в прошлом месяце.

«Грифффитс увидит влияние гуманитарной помощи и возникшие новые вызовы, поскольку убытки инфраструктуры растут на фоне низких зимних температур», - сообщили в ООН.

В Херсоне заместитель генсека увидит, как создают теплые приюты для жителей на случай, если они останутся без отопления, электричества или воды.

В ООН отмечают, что волны российских атак на инфраструктуру покидают «миллионы людей без возможности обогреть свои дома, иметь чистую воду или электричество в то же время, когда наступает морозная зима».

Сообщается, что в гуманитарной помощи нуждаются почти 18 млн человек - около 40% населения Украины.