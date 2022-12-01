В ГСЧС не советуют рыбачить на деоккупированных территориях – сохраняется минная опасность

В ГСЧС рекомендуют воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях, где минная угроза самая высокая.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Если ваш населенный пункт уже был проверен пиротехниками ГСЧС, все равно не следует терять бдительность. Даже после первичного обследования смертельные ловушки могут скрываться на определенных участках. Поэтому, если вы все же решите наловить рыбы, строго соблюдайте следующие правила:
- выбирайте для рыбалки только проверенные и уже знакомые места;
- направляйтесь к побережью исключительно по асфальтным и бетонным дорогам;
- избегайте новых для себя путей и не выезжайте на обочину дороги;
- тщательно обследуйте территорию, где собираетесь рыбачить. Внимательно смотрите под ноги;
- не выходите на лед – из-за неустойчивых морозов ледяной покров может быть тонким и опасным.
- проверяйте участки, где могут быть мины, в мобильном приложении «Разминирование Украины».