В ГСЧС не советуют рыбачить на деоккупированных территориях – сохраняется минная опасность

В ГСЧС рекомендуют воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях, где минная угроза самая высокая.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Если ваш населенный пункт уже был проверен пиротехниками ГСЧС, все равно не следует терять бдительность. Даже после первичного обследования смертельные ловушки могут скрываться на определенных участках. Поэтому, если вы все же решите наловить рыбы, строго соблюдайте следующие правила: