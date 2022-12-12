Гуманитарный штаб Николаевщины передал 2000 турникетов и декомпрессионных игл для Сил обороны, - Замазеева

Гуманитарный штаб Николаевщины передал около 2000 турникетов и декомпрессионных игл для спасения наших бойцов.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Турникеты украинского и американского производства вместе с декомпрессионными иглами передали на Восток для спасения жизни наших Защитников и Защитниц.

"Наши ребята на передовой героически защищают нас, освобождая от оккупантов каждый уголок украинской земли. А мы стремимся обеспечить наших бойцов всем необходимым для спасения жизни! Кстати, на видео обычный рабочий день в нашем гуманитарном штабе. Заехала без предупреждения, света нет, но все при деле. Даже в темноте мы делаем Світлі справи!" – рассказала Замазеева.

Она поблагодарила благотворителей за помощь для наших Героев.