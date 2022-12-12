В Ровенской области копатели янтаря помогают ВСУ – глава ОВА назвал их «партизанами»

Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что после начала полномасштабного вторжения россии лесники и копатели янтаря в области начали помогать украинским военным.
Об этом сообщает Украинская правда.
– Я не хочу их идеализировать. Мы их знаете, как стали называть во время войны? "Неравнодушные граждане". И тут надо им отдать должное, – сказал председатель ОВА.
По его словам, копатели янтаря "все с приставками "экс".
– В этой ситуации, как ни странно, они были первыми помощниками всех военных. Они все тропинки показали. Это готовые партизаны, ставшие неравнодушными гражданами, – отметил Коваль. – Чтобы вы понимали: громада, те же лесники, не совсем легальные ребята в прошлом, они пришли самые первые и спрашивают: "Чем помочь?".