В Польше ожидают увеличения потока украинских беженцев зимой и будут просить помощи у ЕС

Президент Польши Анджей Дуда ожидает увеличения количества украинских беженцев этой зимой. Он считает, что его страна и Германия должны обратиться в ЕС за помощью.
Об этом сообщает The Guardian.
Как отметил Дуда, ЕС должен предоставить Польше и Германии финансовую поддержку, поскольку страны «несут особое бремя в связи с приемом беженцев».
- Я считаю, что мы должны обратиться к европейскому сообществу, чтобы была финансовая поддержка для наших стран, которые несут особое бремя в связи с приемом беженцев из Украины, - заявил Дуда.