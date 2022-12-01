В Польше ожидают увеличения потока украинских беженцев зимой и будут просить помощи у ЕС

Президент Польши Анджей Дуда ожидает увеличения количества украинских беженцев этой зимой. Он считает, что его страна и Германия должны обратиться в ЕС за помощью.

Об этом сообщает The Guardian.

Как отметил Дуда, ЕС должен предоставить Польше и Германии финансовую поддержку, поскольку страны «несут особое бремя в связи с приемом беженцев».