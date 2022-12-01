Президент Зеленский: Войны не будет, если путин умрет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война закончится, когда диктатор россии владимир путин умрет. Он также считает, что тот любит жизнь и боится смерти, поэтому вряд ли применит ядерное оружие.

Об этом Президент рассказал в спецвыпуске Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении» с Дэвидом Леттерманом.

Ведущий спецвыпуска, который был снят в киевском метро, предложил представить как изменится ситуация, в случае если российский диктатор внезапно умрет.

- Нет. Не будет войны. Авторитарный режим, он страшен. Есть большой риск – не может все зависеть от одного человека. И потому, когда человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все. Я считаю, если его не будет, им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней, – ответил Зеленский.

По его словам, россияне будут бороться за демократию, когда поймут, что пришла полная изоляция.

В то же время Зеленский считает, что путин не применит ядерное оружие, поскольку боится смерти.

- Я его (путина - ред.) видел, я видел его желание жить. Он очень любит жизнь эту жизнь, он даже сидит... длинный стол... он боится ковида или еще чего-то. Это говорит, что он боится смерти, он любит жизнь. Поэтому я не уверен, что он готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает, если он применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно к нему. Лично к нему, - сказал президент.

Ранее сообщалось, что в 2023 году путин планирует потратить на армию треть бюджета россии.