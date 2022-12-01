Зеленский заявил, что будет президентом до Победы, а также озвучил сценарий завершения войны

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока не строит планы на время после победы Украины в войне с россией, но до этого времени обещает остаться на посту. По словам президента, война закончится, когда Украина деоккупирует всю свою землю и восстановит территориальную целостность.

Об этом Зеленский рассказал в спецвыпуске Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении» с Дэвидом Леттерманом

Президент сказал, что не оставит занимаемый пост до окончания войны. А также рассказал о том, что хочет сделать после победы.

«До нашей победы я точно буду президентом. А там - даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу», - сказал он.

По словам Зеленского, ход войны будет зависеть от военной помощи, ведь увеличение поставок вооружения может ускорить наступление украинской армии. Президент подчеркнул, что вопрос об окончании войны сейчас один из самых главных.

«Я ответственный человек и понимаю, что это значит для людей – услышать, когда война закончится. Потому что это главный вопрос. Я не играю с такими вещами. Для нас конец войны, как бы то ни звучало, как бы кто-то верил или нет. Конец – это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах», – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что ни о какой заморозке войны речь не может идти. Украина заинтересована в освобождении всех территорий, а не переговорах с оккупантами.

Зеленский также высказался о стране-агрессоре: по его словам, кремлевская пропаганда промыла мозги российскому обществу и сумела убедить его в том, что «не было никогда никакой Украины».

«К сожалению, скажу честно: они победили свое общество. Победили их разум. Чтобы сработало это вторжение, нужно было полностью погрузить их в этот информационный пузырь: что украинцев нет, что это где-то там какая-то окрестность, что у них нет языка, наследия, истории, что все они у нас оторвали с распадом Советского Союза, что они временно оторвались», – сказал президент о российской пропаганде.

Примечательно, что Зеленский считает, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина войны не будет. Глава государства подчеркнул, что в авторитарном режиме многое зависит от одного человека.

«Поэтому когда такой человек идет, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней», – заявил глава государства.

Напомним, что во время интервью Зеленский заявил, что войны не будет, если путин умрет.