На Николаевщине оборудовали временные переправы рядом с тремя разрушенными мостами

После освобождения части Николаевской области специалисты работают над восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщает первый заместитель председателя «Укравтодора» Андрей Ивко.

По словам Ивко, «самым большим фронтом» для работников дорожной службы являются мосты. На данный момент в области повреждены 6 искусственных сооружений - в целях безопасности из местоположение не разглашается.

«Около троих возвели временные переправы и возобновили проезд. Еще 2 две – в работе. Это мосты на дорогах жизни к освобожденным в ноябре сел и поселков», - сказано в сообщении.

Также, в понедельник, 12 декабря, специалисты дорожных организаций расчистили 600 километров государственной автодороги.

«С проезжей части убирают сожженную технику, обломки боеприпасов, элементы уничтоженной инфраструктуры», - уточнил Ивко.

По его словам, ремонтные работы проводятся дял того, чтобы в населенные пункты, которые недавно были захвачены врагом, могла вернуться достойная жизнь.