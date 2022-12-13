«москва» под водой, а «Украина» на суше: Министр обороны Резников хочет превратить крейсеры в музеи

Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает превратить в музеи крейсеры "Украина" и "москва", правда второй будет подводным.

Об этом он сообщил во время совместного брифинга с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, пишет интернет-журнал NikLife.

- У нас сегодня была возможность посетить вместе с господином министром Полом Йонсоном корабль, который стоит в Николаеве на нашем судоремонтном заводе. Таких кораблей было сделано именно в Николаеве всего четыре, именно крейсеры. Одного стиля, с одной целью строились – это мощные крейсеры. Сейчас один из них стоит в Николаеве, а второй точно такой находится на самом нижнем уровне Черного моря, на дне. Это бывший флагман российского флота «москва», который пошел по известному адресу, – отметил Резников.

После победы «москва» и «Украина» могут стать частью единого музейного комплекса, позволяющего посмотреть, как выглядел когда-то флагман российского флота, а также как он был уничтожен украинскими ракетами «Нептун».