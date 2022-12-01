«Энергоатом» запустил девятый энергоблок на АЭС

Во вторник, 13 декабря 2022 года, в 1:09, после возобновительного ремонта, к электросети был подключен девятый энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома, выведенный из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов.

Об этом сообщает «Энергоатом».

В настоящее время продолжается набор мощности.

– Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны, – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, что сейчас россиянами блокируется включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.