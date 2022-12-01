В Польше открыли еще один пункт, где можно обменять украинское водительское удостоверение

В Польше стало еще больше обособленных подразделений ГП «Документ», где можно получить услугу обмена национального водительского удостоверения, выданного в Украине. Теперь это можно сделать во Вроцлаве.

Об этом сообщает Николаевский региональный сервисный центр МВД.

«Благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы Украины уже на четырех локациях в дружной Польше можно обменять водительское: в Варшаве, Гданьске, Кракове и теперь и во Вроцлаве», - говорится в сообщении.

Мобильно-технические комплексы ГП «Документ» работают по адресу: Вроцлав, 51-117, Paprotna 7 (ТЦ «Marino Shopping Center»).

Услуга обмена удостоверения предоставляется:

- в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);

- когда истек срок действия (актуально преимущественно для водительских удостоверений, выданных впервые, поскольку их срок действия — 2 года);

- в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).

Записаться на обмен можно онлайн — через электронную очередь на сайте и в порядке «живой» очереди.

Для получения услуги необходим следующий пакет документов:

- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства);

- справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

- водительское удостоверение, которое подлежит обмену.

Медицинская справка не обязательна на время действия военного положения в Украине для получения услуги. Графа о группе крови водителя, обычно заполняемая на основе этой справки о пригодности к управлению транспортным средством, сейчас остается незаполненной. Это не влияет на действие документа.

Важно, что услуга обмена водительского удостоверения предоставляется только лично, только при наличии водительского, которое нужно передать администратору центра ГП «Документ». Алгоритм получения услуги включает следующие действия: администратор получает три документа, заполняет вместе с лицом определенную форму, фотографирует лицо и защищенным каналом связи передает на рассмотрение в сервисный центр МВД. Затем администратор сервисного центра МВД в Украине рассматривает заявку и подтверждает ее или нет. В случае получения согласия – успешной проработки заявки – работник ГП «Документ» печатает водительское удостоверение на специальном бланке.

Готовое водительское удостоверение можно забрать в день обращения, если не возникли в Украине обстоятельства непреодолимой силы, когда обработка невозможна. В случае, если имеющееся удостоверение было выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос.