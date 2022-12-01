Министры обороны Украины и Швеции посетили Николаев

В воскресенье, 11 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Швеции Пол Йонсон побывали в Николаев с рабочим визитом.

Об этом сообщает Николаевская областная администрация.

В частности, вместе с Командующим Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Алексеем Неижпапой, генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром» Юрием Гусевым и заместителем начальника Николаевской областной военной администрации Николаем Мариновым министры обороны посетили Николаевский судостроительный завод.

Также в рамках визита Алексей Резников и Пол Йонсон ознакомились с объектами инфраструктуры Николаева, поврежденными в результате атак российской федерации.

«Подводя итоги визита украинская сторона отметила необходимость увеличения обороноспособности страны. В частности, обратились к министру обороны Швеции с просьбой предоставить Украине средства противовоздушной обороны», - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр обороны Резников хочет превратить крейсеры, в том числа «Украина», который расположен в Николаеве, в музеи.