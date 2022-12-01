Сенкевич встретился с представителями ООН - они обсудили проблемы с электроэнергией и водоснабжением в Николаеве

Во вторник, 13 декабря, городской голова Александр Сенкевич встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и Постоянной координатором системы ООН в Украине Денизом Брауном.

Об этом Сенкевич написал в своем Telegram.

По словам мера, во время встречи обсудили гуманитарную ситуацию в Николаеве, проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

«Рассказал нашу подготовку к зимнему периоду, в частности, что при поддержке международных партнеров мы обустроили в городе пункты обогрева и пункты несокрушимости, обеспечили точки выдачи питьевой воды генераторами», - уточнил он.

Сенкевич поблагодарил ООН за гуманитарную и финансовую помощь жителям Николаева, а также постоянное сотрудничество с нашими социальными службами.

Напомним, как министры обороны Украины и Швеции посетили Николаев.