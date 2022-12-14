Американский радиоинженер направил радиоприемники в Украину и запустил кампанию по сбору дополнительных средств

Пол Терст – инженер, работающий в сфере телерадиовещания, в течение всей жизни интересовался радио и вопросами геополитики. Именно благодаря этому он решил направить в Украину помощь в виде радиоприемников.

Об этом пишет издание Mediasat – информационно-аналитический портал о телерадиовещании, телекоммуникации и технологиях.

Как сообщает издание, в настоящее время Пол живет с женой и детьми в северной части штата Нью-Йорк (США). Подобно многим людям из разных уголков мира, он наблюдал за развитием ситуации в Украине. Семья жены Пола Терста приехала в Америку именно из той части света, поэтому его внимание к ходу русско-украинской войны и его тревога всегда были очень сильны.

А когда в начале зимы россияне начали избивать по украинской электросети, Пол Терст понял, что он больше не может просто сидеть и наблюдать. Поэтому должно как-то помочь украинцам. Как инженер, он четко понимал, что когда на большой территории исчезает свет – сразу исчезает интернет и мобильная связь.

И единственным источником информации для большей части проживающего там населения остается радио. Именно благодаря радио люди остаются на связи после техногенных катастроф и стихийных бедствий. Оно позволяет получить информацию о том, где найти пищу и чистую воду, где расположены пункты обогрева и где можно получить медицинскую помощь.

«В нашем высокотехнологичном мире среди множества разнообразных носителей информации самым стабильным все равно остается радио, потому что оно продолжает работать тогда, когда все остальные сети исчезают. Это утверждение одинаково справедливо как для Америки, так и для Украины, – говорит Терст. – Учитывая это, я связался с людьми, которые работали на организацию, оказывающую гуманитарную помощь людям в разных уголках мира, оказавшихся в затруднительном положении. Я спросил их – помогут ли людям, проживающим в Украине, маленькие радиоприемники на батарейках? И услышал четкий ответ: ДА! Эти приемники могут очень сильно помочь людям, проживающим в небольших поселениях, а также в сельской местности, где возобновление сетей электропитания может длиться очень долго».

Пол Терст полез в интернет и стал изучать ситуацию с радиовещанием в Украине. Очень быстро он узнал о том, что в Украине действует мощный вещатель, имеющий государственное финансирование – компания «Общественное». Эта компания владеет большой радиосетью по всей стране, состоящей из передатчиков AM- и FM-диапазона.

Вещание в АМ-диапазоне было приостановлено в 2018 году. Однако после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года «Общественное» вернулось в АМ-эфир на частотах 675, 873, 1278 и 1404 кГц.

«Я перешел к изучению технических особенностей системы радиовещания в Украине и быстро понял, что в Украине используются такие же AM- и FM-диапазоны, как в Америке. Но есть два отличия. Шаг между частотными каналами в АМ-диапазоне в Украине составляет не 10, а 9 кГц. А номиналы частот FM-диапазона заканчиваются не только на нечетные, но и на четные числа – например, 96.0 МГц, – говорит инженер. – Таким образом, оптимальным вариантом для приема радио в Украине будет приемник с аналоговой настройкой и непрерывной шкалой. Желательно также, чтобы он имел небольшой размер и мог долго работать от батареек».

На платформе Amazon Пол Терст быстро нашел несколько моделей, имеющих нужные параметры: питаются от двух батареек типа АА и стоят 9-12 долларов.

Следующей задачей для Пола стал поиск возможностей безопасного доставки этих приемников из Америки в Украину. Однако и эта проблема была решена. И вскоре Пол Терст отправил в Украину с помощью службы международного доставки в Нью-Джерси первую партию приемников в количестве 20 единиц. Это были небольшие портативные устройства стоимостью около 10 долларов. К каждому из них прилагается по шесть батареек типа АА, способных обеспечить бесперебойную работу приемника в течение примерно 2 400 часов.

Конечно, 20 или даже 30 приемников – это очень мало. Потому Пол Терст запустил на GoFundMe кампанию по сбору средств на покупку и отправку радиоприемников в Украину. Цель сбора – 10 тысяч американских долларов. К моменту публикации материала было собрано 700 долларов.