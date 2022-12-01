Роскомнадзор потребовал от казахстанского издания удалить новости о войне в Украине, редакция отказалась

Роскомнадзор направил казахстанскому изданию «Власть» несколько уведомлений с требованием удалить с сайта новости о российском вторжении в Украину.

В случае отказа российское ведомство пригрозило блокировкой сайта на территории россии, сообщает само издание.

Роскомнадзор, в частности, потребовал удалить новости об обстреле российскими ракетами украинского города Винница, в результате которого погибли десятки человек, а также новость о числе погибших мирных жителей Мариуполя.

«Власть» – казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру», – говорится в сообщении издания.

В августе 2022 года Роскомнадзор потребовал от казахстанского издания Ratel.kz удалить материал о войне в Украине. Ведомство пригрозило, что в случае отказа интернет-ресурс будет заблокирован на территории россии.

Директор компании «Сапмар» Марат Асипов, которой принадлежит сетевое издание, решил, что принципы важнее трафика.

«Мы в Казахстане очень много пережили гонений и всего прочего. А тут еще россияне нам будут указывать, что делать, а что не делать. Поскольку мы и через уголовку прошли, и через попытку уничтожить нас проходили. Второй раз уже, наверное, не так страшно», – сказал он.

Журналисты обратились в министерство иностранных дел Казахстана, поскольку считают действия Роскомнадзора вмешательством во внутренние дела своей страны. Однако в МИД Казахстана серьезных поводов для разбирательства не увидели.