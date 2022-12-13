В «Николаевгазе» рассказали, как их ремонте бригады обследовали сети даже под обстрелами

В АО «Николаевгаз» рассказали, как их аварийные бригады даже под обстрелами обследовали газовые сети, чтобы найти повреждения и ликвидировать их.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

– Мы знали, почему мы рискуем, когда ехали в районы, находившиеся под плотным огнем противника. Многие разрушенные дома, воронки от снарядов, но на этих территориях оставались люди. Обследовать и понять, возможно ли восстановить услугу, жизненно важно. В этих населенных пунктах не было света, воды, магазины не работали и мы пытались восстановить распределение газа, – говорит старший мастер службы эксплуатации сетей Сергей Баталов.

Специалисты АО «Николаевгаз» обследовали сети в перерывах между огнем противника, попадали под обстрелы во время ремонтных работ. Благодаря их мужеству и самоотдаче удалось восстановить услугу более тысячи домовладений.

Уже обследовано газопроводов - низкое давление 150 км., среднее давление - 130 км., высокое давление – 160 км. Также идет подготовка по замене оборудования.